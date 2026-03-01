Lukaku, gol al 96’ e dedica al papà: “Per te”

Fabiana Saviano
Romelu Lukaku è tornato protagonista nel momento più importante. L’attaccante del Napoli ha firmato il gol vittoria al 96’ contro l’Hellas Verona, regalando agli azzurri tre punti pesantissimi in una sfida complicata.

Una rete che vale molto più del risultato. Per Big Rom è stata una liberazione dopo settimane difficili, segnate da un infortunio e soprattutto dalla scomparsa del padre. Nel post-partita il belga non è riuscito a trattenere l’emozione, lasciandosi andare a parole cariche di sentimento.

Più tardi, attraverso il suo profilo Instagram, è arrivata anche la dedica: “Per te Papà”. Un messaggio semplice ma potente, che trasforma il gol decisivo in un tributo personale e profondo.

