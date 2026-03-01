Il Mattino: “Romelu e Giulietta: gol e lacrime”

“Romelu e Giulietta: gol e lacrime” è il titolo scelto da Il Mattino per raccontare la notte speciale di Romelu Lukaku. Al Bentegodi, casa dell’Hellas Verona, l’attaccante belga ha firmato al 96’ la rete che ha consegnato al Napoli tre punti fondamentali.

Un gol pesante, arrivato in extremis e accompagnato da un’emozione evidente: Lukaku ha dedicato la rete al padre recentemente scomparso, lasciandosi andare alle lacrime al triplice fischio. Un momento che ha unito sport e sentimento, trasformando una vittoria sofferta in una pagina intensa della stagione azzurra.

Nel post gara, Antonio Conte ha commentato anche il proprio futuro, ricordando di avere ancora un anno di contratto e rimandando ogni discorso a fine stagione. Intanto, però, il presente parla chiaro: il Napoli resta agganciato alla corsa europea grazie al suo centravanti.