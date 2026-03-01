Il Mattino – Non va esclusa la possibilità di vedere Hojlund e Lukaku insieme in attacco

Secondo il quotidiano Il Mattino, Conte starebbe cominciando a pensare di affidarsi eventualmente alla coppia d’attacco Hojlund-Lukaku. Ora é presto immaginare la squadra Partenopea con questa coppia d’attacco, ma é un opzione che non andrebbe esclusa visto che sarebbe utile alla causa. Da ricordare che Hojlund é arrivato al Napoli nelle ultime ore del mercato estivo per sostituire Lukaku che si era infortunato nell’amichevole estiva contro l’Olympiacos, pochi giorni prima dell’inizio della Serie A.

