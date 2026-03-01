 Gazzetta dello Sport: “Napoli salvato da Lukaku, ma è un successo stentato”

La Gazzetta dello Sport apre l’analisi con un giudizio netto: il 2-1 del Napoli sul campo dell’Hellas Verona è una vittoria pesantissima per la classifica, ma maturata tra sofferenza e troppe incertezze.

Al Bentegodi gli azzurri faticano più del previsto contro una squadra ormai virtualmente retrocessa. La gara scivola via tra errori tecnici, poca lucidità e la sensazione di un’occasione sprecata nella corsa Champions. Nel recupero, quando mancano pochi secondi, arriva l’episodio chiave: calcio d’angolo battuto corto, scelta che sembra l’ennesimo segnale di confusione. Poi il cross di Giovane e, al 95’ e 15”, la zampata decisiva di Romelu Lukaku.

Per l’attaccante belga è una liberazione: ritorno al gol dopo 281 giorni e tre punti che tengono in piedi le ambizioni europee della squadra guidata da Antonio Conte. Ma la Rosea sottolinea come la rete nel finale non possa nascondere le difficoltà strutturali viste in campo.