Gazzetta dello Sport: “Lukaku gol e lacrime”

“Dimarco piede d’oro” è l’apertura scelta da La Gazzetta dello Sport per celebrare il capolavoro balistico dell’esterno dell’Inter. Il sinistro vincente di Federico Dimarco ha sbloccato la gara contro il Genoa, indirizzando il match poi chiuso dal rigore trasformato da Hakan Çalhanoğlu. La squadra guidata da Cristian Chivu si è imposta 2-0, consolidando il primato in classifica e proseguendo la corsa solitaria in vetta.

In prima pagina trova spazio anche il Napoli, con il titolo “Lukaku gol e lacrime”. L’attaccante azzurro è stato protagonista di una serata intensa, segnata da una rete pesante e da un’emozione evidente al triplice fischio. Un’immagine che racconta la tensione e l’importanza del momento nella corsa alle posizioni europee.