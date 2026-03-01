De Rienzo su X: “Lukaku sognava questo momento tutte le notti”

E’ terminato l’incubo per Romelu Lukaku: dopo il brutto infortunio in amichevole contro l’Olympiacos ad agosto, la perdita del padre a settembre, e la condizione fisica non ancora al top dopo il rientro in campo, l’attaccante belga torna al gol nella partita di ieri contro il Verona al Bentegodi. Lukaku non segnava dal 23 maggio 2025, in quel Napoli-Cagliari 2-0 che consegnò il quarto Scudetto alla squadra Partenopea: il gol lontano dal Maradona, invece, mancava addirittura dal 18 gennaio 2025 (Atalanta-Napoli 2-3). Ecco la reazione della giornalista e presentatrice televisiva, Jolanda De Rienzo, sul suo profilo X.