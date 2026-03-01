Corriere dello Sport: “Lukaku, emozione di Napoli”

“Lukaku, emozione di Napoli” è l’apertura scelta dal Corriere dello Sport per raccontare il successo degli azzurri al Bentegodi contro l’Hellas Verona. A decidere la sfida è stato Romelu Lukaku, entrato dalla panchina e autore del gol vittoria al 96’. Un sigillo pesantissimo, arrivato 281 giorni dopo l’ultima rete e accompagnato da lacrime cariche di significato per la recente scomparsa del padre.

Una rete che vale tre punti fondamentali nella corsa europea del Napoli e che restituisce centralità a Big Rom in un momento decisivo della stagione.