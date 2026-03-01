Corriere dello Sport: “Accussì”

La prima pagina del Corriere dello Sport unisce sport e musica in un titolo simbolico: “Accussì”. Un richiamo diretto al brano che ha consacrato Sal Da Vinci vincitore del Festival di Sanremo 2026.
Un gioco di parole che accompagna anche il successo del Napoli sul campo dell’Hellas Verona, una vittoria pesante nella corsa agli obiettivi stagionali. L’edizione regionale celebra così una doppia soddisfazione per il pubblico campano: tre punti fondamentali in trasferta e un trionfo musicale che accende l’orgoglio della città.