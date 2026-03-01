Corriere della Sera: Conte e il futuro in bilico? “Ho un altro anno”

Il futuro di Antonio Conte resta sullo sfondo, ma non smette di alimentare interrogativi. Secondo il Corriere della Sera, la risposta del tecnico sul suo domani in azzurro sarebbe tutt’altro che casuale. “Ho un contratto per un altro anno”, ha ribadito, una frase che il quotidiano definisce “tattica”, coerente con il suo stile comunicativo: misurato, strategico, mai banale.

Conte parla poco, soprattutto alla vigilia delle partite, e decifrare le sue reali intenzioni non è semplice. Il focus, però, resta il presente. C’è una stagione da portare in porto e un obiettivo da centrare. Il successo firmato da Romelu Lukaku ha mascherato solo in parte le difficoltà del Napoli. Dopo l’iniziale guizzo di Rasmus Højlund, la squadra non è riuscita a sfruttare le poche occasioni create, perdendo progressivamente compattezza e certezze. Il pareggio ha evidenziato fragilità e il rischio di un crollo che avrebbe complicato ulteriormente la corsa europea.