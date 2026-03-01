Corbo: “Il Napoli ieri non meritava di vincere ma ha ottenuto tre punti fondamentali”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica ha analizzato il match vinto dal Napoli a Verona: “Calma, anche i miracoli hanno un limite. Ieri il Napoli ha giocato, rischiato e meritato di non vincere, ma ha finalmente trovato i tre punti per rimettersi in corsa per la qualificazione Champions, che vale il futuro più del presente, la prospettiva di una sessantina di milioni per affrontare senza campioni da vendere rinverdire una squadra anziana.

Dimenticare Verona, nell’incubo e nella vittoria, è urgente. Mancano undici partite. Conte, graziato oltre i demeriti della squadra, lenta inerme mai reattiva senza riflessi né idee, dovrà essere così bravo da rimettere in ordine quel che gli resta della fase recente e quel che forse gli torna dall’infermeria”.