Cassano: “Sarà destinato ad un futuro importante, sta facendo un capolavoro”

Antonio Cassano, è tornato a parlare del campionato italiano e della capolista Inter: “Io l’ho detto e lo ridirò, Chivu è destinato ad andare in una grande all’estero. Perché già qualche co***ne ha detto o scritto che il progetto Chivu è già un fallimento: ha sbagliato due partite e va a casa, ma allena da un quarto d’ora e sta facendo un capolavoro in Serie A. Diamogli tempo, è destinato ad una squadra più importante dell’Inter.

Sono due anni ragazzi: io ho un’idea che è una roba, ma sono due anni. Barella prima correva, si dava da fare, sbracciava: è inguardabile, una roba improponibile. Bisogna portare dentro aria pulita, ormai quel ciclo lì è finito: 5-6 vanno in scadenza, vendi e butti dentro roba seria e cambi”