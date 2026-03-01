Amadeus: “Ci si poteva aspettare di più dal Napoli in Champions League”

Il presentatore tifoso dell’Inter, Amadeus, ha rilasciato un’intervista al quotidiano TuttoSport in cui ha parlato delle squadre italiane in Champions League questa stagione, in particolare dell’Inter, l’Atalanta ed il Napoli. Di seguito, ecco uno spezzone dell’intervista.

Cosa pensa dell’eliminazione dell’Inter in Champions?

“Pur dispiacendomi, sono concentrato sul campionato: probabilmente la Champions, che é chiaramente importantissima, avrebbe tolto molte energie psicofisiche. Oggi credo che l’Inter debba pensare quasi esclusivamente al cucirsi lo Scudetto sulla maglia“.

Non resta l’amaro in bocca di essere usciti col Bodo Glimt?

“Magari non hanno le individualità di spicco, ma il Bodo Glimt é una squadra forte, solida. Lo ha dimostrato anche contro altre grandi d’Europa“.

L’Atalanta é l’unica italiana in corsa in Champions.

“Sull’Atalanta si fa psicologicamente un ragionamento diverso: l’Europa é una vetrina importantissima. Non stanno lottando per vincere lo Scudetto, é chiaro che poi se si entra nella zona delle coppe é un gran bel risultato nel dopo Gasperini. Per l’Atalanta le coppe diventano quasi una priorità“.

Il Napoli é stato eliminato nel mega girone.

“Ci si poteva aspettare di più. Questo dimostra che quando non giochi le coppe é tutto più facile scendendo in campo solo una partita a settimana. E quando giochi le coppe c’é un dispendio di energie, secondo me, quadruplicato“.