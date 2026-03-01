Addio a Rino Marchesi

Se n’è andato oggi un altro pezzo di un calcio d’altri tempi e dei colori azzurri. È scomparso Rino Marchesi calciatore e allenatore classe 1937. Persona mite e signorile, a lui è legata una delle migliori stagioni della storia azzurra prima dell’arrivo di Diego Maradona.

Correva il 1980 – anno triste per il terribile terremoto che sconvolse la Campania – e la squadra azzurra guidata proprio dal tecnico di San Giuliano Milanese cullò a lungo il sogno scudetto, per arrendersi solo nel finale alla Juventus. Era un Napoli che aveva Ruud Krol, ormai a fine carriera e poche altre certezza quali Castellini, Bruscolotti, Ferrario, Pellegrini ed il povero Musella.

Puntuale e sentito il messaggio di cordoglio della società che dai propri social ha scritto: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985“.