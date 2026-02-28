Conte: “Quello che non abbiamo mai sbagliato nelle ultime partite è l’atteggiamento. Su Anguissa…”

Ecco le dichiarazioni di Conte a Dazn nel pre-parita di Verona – Napoli:

Sulle ultime partite: “Quello che non abbiamo mai sbagliato nelle ultime partite è l’atteggiamento, dovrà essere giusto anche questa sera. Iniziano a mancare poche sfide in campionato e deve essere lo stesso, la voglia e la determinazione non si discutono“.

Su Anguissa: “Non so quanto tempo ci metterà, ma per sicurezza e autostima il rientro in gruppo è importante. Manca da più di tre mesi: non giocheranno i nomi ma chi mi dà più garanzie. Ci stiamo giocando il futuro e la competizione del futuro. Cerco di scegliere il meglio perché nessuno si deve fare male“.