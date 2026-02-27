Tuttosport – “Osimhen sogna la Juve, ma la clausola anti-Italia di Adl frena tutto: ecco il motivo”

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato un interessante retroscena in merito ai recenti rumors di un possibile trasferimento di Victor Osimhen alla Juventus. L’ex attaccante azzurro infatti, alla viglia della sfida di Champions League proprio contro i bianconeri, non ha nascosto il desiderio di approdare un giorno nel club allenato da Luciano Spalletti. Però, una clausola imposta dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis renderebbe l’affare molto complicato. Ecco un estratto dell’articolo:
“De Laurentiis sapeva che quella cessione, in un modo o nell’altro, gli si sarebbe potuta ritorcere contro. Meglio dunque prevenire, anziché curare: da lì la scelta di far firmare all’attaccante nigeriano una maxi penale di 70 milioni a carico del Galatasaray (50 per il secondo anno) pronta a scattare qualora il club turco, nelle successive due stagioni, avesse deciso di venderlo a una squadra di Serie A. Per intenderci, se la Juve, l’Inter o qualsiasi altra società italiana volesse assicurarsi prima di settembre 2027 le prestazioni del bomber nigeriano, oltre a versare nelle casse del Gala il valore del cartellino, dovrebbe convincerli a pagare 50 milioni di euro al Napoli. Un cavillo burocratico destinato a smontare sul nascere anche la più fantasiosa delle suggestioni”.