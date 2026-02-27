SKY Sport – Contro il Verona riproposta la coppia Lobotka-Elmas a centrocampo

Il Napoli si prepara ad affrontare il Verona al Bentegodi domani alle 18: i Partenopei vogliono riscattarsi dalla dolorosa sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta di domenica scorsa in cui non sono mancate le polemiche arbitrali. La redazione di SKY Sport, intanto, anticipa quali dovrebbero essere le scelte dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, per la partita di domani sera. Non sono stati convocati Anguissa e McTominay che si devono ancora riprendersi dai loro infortuni, nonostante il centrocampista camerunense sia rientrato in gruppo.

Si va verso la conferma della coppia Lobotka-Elmas in mezzo al campo, mentre Gilmour partirà dalla panchina nonostante abbia più minuti nelle gambe: come esterni di centrocampo, invece, dovrebbero esserci Politano e Spinazzola. Sulla trequarti, invece, dovrebbero essere confermati Alisson Santos e Vergara dietro alla punta Hojlund. Il danese ex Man Utd nelle gerarchie é davanti a Lukaku e Giovane.