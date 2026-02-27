Sky, Compagnoni – “Napoli, è da due mesi che giocano gli stessi! Al completo avrebbe lottato per lo Scudetto”

Maurizio Compagnoni, telecronista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove fra i vari temi si è soffermato anche sul periodo del Napoli e in merito alla situazione infortuni. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“I rientri sono fondamentali per il prosieguo del cammino del Napoli: sono due mesi che giocano sempre gli stessi, Conte non può che spremerli data l’emergenza. Il Napoli al completo avrebbe lottato per lo scudetto. Credo sia arrivato il momento di cominciare a recuperare i lungodegenti. Il ritorno al 4-3-3 ci può stare, soprattutto perché hai trovato Alisson sulla sinistra che è all’altezza della situazione, quindi immagino potrebbe accadere anche grazie al recupero di Anguissa”.

“Il Napoli deve recuperare i suoi infortunati e non deve preoccuparsi delle avversarie. Ha speso quasi 200mln sul mercato, deve per forza entrare nelle prime quattro. Non si conoscono i tempi precisi di recupero di tutti, ma certamente gli azzurri devono concentrarsi solo su sé stessi. Il rientro di De Bruyne, Anguissa, McTominay nelle prossime settimane può sopperire all’assenza di chi invece resteà ancora fuori, almeno darà modo di far tirare il fiato a chi sta giocando sempre”.