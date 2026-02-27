Romano – “Napoli al lavoro per rinnovare McTominay! United lo rivuole? Ecco cosa mi risulta!

Fabrizio Romano, giornalista, ha recentemente riportato delle importanti novità in merito allo stato delle trattative tra il Napoli e l’entourage di Scott McTominay per il rinnovo del contratto. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli è in contatto con l’entourage di Scott McTominay per il rinnovo di contratto. Nei prossimi mesi, la dirigenza partenopea vuole raggiungere un accordo col calciatore, che verrà premiato con un aumento di ingaggio. Si parla di un possibile ritorno al Manchester United, ma non mi risulta che ci sia un’effettiva trattativa al momento. I Red Devils hanno lunga lista di obiettivi per il centrocampo, ma valuteranno in che direzione muoversi più avanti”.