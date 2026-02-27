Napoli, possibile svolta per il centro sportivo: questa l’area preferita da Adl, i dettagli

Napoli, forse è arrivata la svolta per la realizzazione del nuovo centro sportivo. A parlarne è l’edizione odierna di Cronaca Flegrea, che ha svelato come il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, sarebbe propenso a costruire il nuovo centro sportivo a Pozzuoli. Ecco tutti i dettagli in merito:

“Aurelio De Laurentis vira su Pozzuoli individuata come location per il nuovo centro sportivo. Dopo il sopralluogo del maggio scorso e il girovagare per i terreni della provincia, il patron del Napoli ha messo in cima alle sue preferenze i terreni di Monterusciello. Nei giorni scorsi De Laurentis ha manifestato la sua volontà durante una telefonata con il sindaco Gigi Manzoni a cui è seguita, l’altro ieri, un incontro tra i dirigenti del comune di Pozzuoli e un pool di tecnici nominati dal presidente composto dall’ex assessore regionale Bruno Discepolo, un suo collaboratore e un’esperta di urbanistica.

I tre hanno portato a Pozzuoli un dettagliato studio di fattibilità e una serie di piantine e grafici con i quali hanno ridisegnato il volto del quartiere trasformandolo nella cittadella azzurra”. Nel dettaglio, si tratta di 17 ettari di proprietà del comune di Pozzuoli a cui se ne aggiungerebbe uno privato per il quale sarebbe stata già incassata la disponibilità da parte del proprietario, verrebbe così acquisito uno spazio che rientra nella Foresta Urbana e oggetto di finanziamento Pnrr. Il presidente azzurro si sarebbe altresì reso disponibile ad ospitare anche le partite interne della Puteolana. “Un nuovo incontro tra tecnici e dirigenti comunali è atteso per la prossima settimana”.