La Repubblica – “Napoli, ritorno al passato per Conte: cambio modulo in vista?”

L’edizione odierna de la Repubblica ha riportato delle interessanti novità in merito alle possibile future scelte di Antonio Conte per il suo Napoli. Infatti, secondo quanto si legge sul quotidiano, il mister leccese sarebbe propenso, una volta recuperati tutti i giocatori possibili dall’infortunio, di ritornare al modulo visto ad inizio stagione, cioè il 4-1-4-1. Ecco un estratto dell’articolo:

“La missione nei prossimi 90’ non pare impossibile, contro un avversario che ha realizzato in campionato appena 19 gol in 26 giornate. I progressi di Beukema (tra i migliori a Bergamo per duelli vinti e palloni recuperati, al di là del secondo centro personale) fanno sperare. Ma in prospettiva, col recupero di Gilmour e quelli vicini di Anguissa, McTominay e De Bruyne, la strada maestra sembra il cambio di modulo: 4-1-4-1 e centrocampo più robusto. Con l’ottava difesa in Champions non si va.”