Il Mattino – “Napoli, non puoi permetterti cali di tensione contro l’Hellas Verona: bisogna vincere”

L’edizione odierna de il Mattino ha compiuto un’analisi in merito alla prossima partita del Napoli, impegnato in casa del Verona di sabato 28 febbraio. Per il quotidiano, non sono ammessi cali di tensione: serve vincere ad ogni costo. Ecco un estratto dell’articolo:

“Se, come sussurra Antonio Conte “non ci devono essere alibi, a Verona bisogna vincere”, è anche vero che il rischio è quello di poter accusare cali di tensione. Non è un caso che il peggio di sé il Napoli lo abbia mostrato proprio con le piccole, con il Verona e il Parma. Il risultato di Verona-Napoli non dovrebbe proprio essere in discussione: tra gli azzurri che inseguono il Milan e che si difendono dall’assalto della Roma e della Juventus e gli scaligeri stra ultimi in serie A non sembra esserci partita. Anche perché l’unico gioiello della rosa, De Laurentiis lo ha stappato a gennaio, riducendo ulteriormente le speranze di salvezza”.