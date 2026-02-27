Il Mattino – “Napoli, massima precauzione per McTominay: l’infiammazione al tende mette paura a tutti”

Quello di Scott McTominay sembra essere un problema di non poco conto. Infatti, secondo quanto si può leggere nell’edizione odierna de il Mattino, l’infiammazione al tendine del centrocampista scozzese ha messo tutti in apprensione a Castel Volturno; di conseguenza non vi è nessuna intenzione di forzare il rientro fino a che il problema non sia completamente sparito. Ecco un estratto dell’articolo:

“Con McTominay che ancora ieri, lo ha ammesso lui stesso a Conte, a spiegare che “non vuole forzare neppure questa volta”. A tormentarlo è il tendine della coscia, una rarità per uno che ricorda gli eroi di Scozia. Il male del britannico ha origini antiche. Tutto cominciò in estate, quando ha iniziato ad accusare un dolore forte nella parte anteriore. Fatto sta che da allora ha cominciato a convivere con questo problema. Ora il timore che l’infiammazione possa tramutarsi in altro spinge tutti allo stop.”