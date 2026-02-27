Del Genio – “Cambio modulo in vista? Per me abbiamo troppi problemi in difesa, quindi credo questo”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione Linea Calcio, dove ha espresso la sua opinione in merito ai recenti rumors che parlano di un possibile cambio modulo per Antonio Conte, che potrebbe tornare al 4-1-4-1. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Io penso che abbiamo dei problemi ancora per la difesa. Ora mettersi a tre o a quattro non fa scomparire i problemi, siamo comunque limitati dietro. Invece tra poco i centrocampisti non mancheranno. Gilmour ad esempio già può fare il titolare, per Anguissa manca poco per tornare, così come per McTominay aspettando poi De Bruyne. Insomma per loro ci vuole ancora un po’ di tempo. Elmas magari ha bisogno di un po’ di riposo. Però il cambio modulo non mi sembra uno scenario possibile ad oggi, credo si andrà avanti col 3-4-2-1”.