Cruciani – “Davvero qualcuno crede dell’esistenza della Marotta League? L’Inter ha ricevuto pochi favori”

Giuseppe Cruciani, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast Numer1, dove ha espresso la sua opinione in merito alle diverse critiche mosse all’Inter, riguardo i presunti episodi a favore alla compagnie nerazzurra. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Ma davvero qualcuno pensa che sarà uno Scudetto assegnato dal Var, rubato dall’Inter, regalato all’Inter dagli arbitri o dalla fantomatica e ovviamente inesistente Marotta League? Fino alla vicenda Bastoni di favori a vantaggio dei nerazzurri se n’erano visti pochissimi, addirittura il contrario si potrebbe dire. Basta piagnistei: se l’Inter arriverà fino in fondo sarà un’impresa sportiva, a mio avviso, eccezionale. Basta ricordarsi com’era ridotta l’Inter il 31 maggio 2025 dopo la disfatta con il PSG.”