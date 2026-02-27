Cds – “Napoli, oggi la rifinitura decisiva per Anguissa: ecco cosa filtra in merito ad una possibile convocazione per il Verona”

Frank Zambo Anguissa è prossimo al rientro. Il centrocampista, fermo ai box da fine novembre prima per un problema alla gamba, poi alla schiena, ha finalmente smaltito tutte le scorie ed è pronto a scendere di nuovo in campo. A svelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha evidenziato il fatto che la rifinitura odierna sarà decisiva per Antonio Conte, per capire se il camerunense è idoneo fisicamente per essere convocato per la partita di domani. Saranno quindi ore decisive, e le sensazioni in merito sono positive.