Cds – “Napoli, oggi la rifinitura decisiva per Anguissa: ecco cosa filtra in merito ad una possibile convocazione per il Verona”

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
Napoli, Anguissa si ferma per un problema alla schiena! Le ultime sul rientro

Frank Zambo Anguissa è prossimo al rientro. Il centrocampista, fermo ai box da fine novembre prima per un problema alla gamba, poi alla schiena, ha finalmente smaltito tutte le scorie ed è pronto a scendere di nuovo in campo. A svelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha evidenziato il fatto che la rifinitura odierna sarà decisiva per Antonio Conte, per capire se il camerunense è idoneo fisicamente per essere convocato per la partita di domani. Saranno quindi ore decisive, e le sensazioni in merito sono positive.

