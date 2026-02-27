Cds – “Napoli, McTominay e De Bruyne scalpitano per il rientro: nel mirino la stessa partita”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità in merito al recupero di Scott McTominay e di Kevin De Bruyne, che sono prossimi al rientro. Infatti, secondo quanto si evince dal quotidiano, i due fuoriclasse avrebbero messo nel mirino la partita contro il Torino, in programma l’8 marzo, per il rientro in campo. Ecco un estratto dell’articolo:

“Ma il rientro è a un passo e il centrocampo del Napoli può tornare presto ad affollarsi di nuovo. Attesa, infatti, anche per i recuperi di Kevin De Bruyne e McTominay, che hanno messo nel mirino il Torino la prossima settimana. Si giocherà al Maradona. Si vedrà”.

