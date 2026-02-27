Cds – “Napoli, ecco la probabile formazione in vista del Verona: Conte ne cambia solo uno rispetto all’ultima partita”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità di formazione in merito al Napoli, svelando le probabili scelte di Antonio Conte per la sfida di domani contro l’Hellas Verona. Da quanto si evince dal quotidiano, Antonio Conte sarebbe propenso a confermare quasi in toto la formazione vistasi contro l’Atalanta; l’unico cambio sarebbe Politano sulla fascia destra al posto di Mazzocchi. Anche sulla fascia sinistra Spinazzola scalpita per una maglia da titolare, sarà sfida con Gutierrez. In difesa e in attacco pochi dubbi, a centrocampo c’è Gilmour che spera di partire dal primo minuto, ma per il momento c’è Elmas in vantaggio su di lui.

Ecco la probabile formazione: NAPOLI (3-4-2-1) – M.SAVIC; BUONGIORNO, JUAN JESUS, BEUKEMA; GUTIERREZ, ELMAS, LOBOTKA, POLITANO; ALISSON SANTOS, VERGARA; HOJLUND.