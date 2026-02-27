CdM – Elmas potrebbe riposare a Verona, Gilmour al suo posto

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Conte potrebbe scegliere di far riposare Elmas per la partita di domani contro il Verona al Bentegodi. Nel caso dovesse partire dalla panchina, al posto del macedone dovrebbe esserci Gilmour a giocare interno di centrocampo insieme a Lobotka, dunque Conte potrebbe schierare il doppio play. Ad oggi, Elmas ha giocato 30 partite consecutive per il Napoli (o da titolare, o da subentrato dalla panchina): l’ultima partita in cui é rimasto in panchina per 90 minuti é Napoli-Genoa 2-1 del 5 ottobre 2025.

