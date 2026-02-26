Tuttosport – Migliorano le condizioni di Gilmour: Conte gli concede una maglia da titolare con il Verona? La situazione

Billy Gilmour titolare contro il Verona? Lo scenario è possibile. Lo scozzese – riporta Tuttosport – fermo per oltre tre mesi a causa di una pubalgia, sta ritrovando la miglior condizione, e potrebbe essere proposto da Antonio Conte dal primo minuto nel match del Bentegodi. Questo, anche per permettere ad Eljif Elmas di rifiatare. Il macedone infatti, è reduce da ben 30 partite consecutive. Di seguito, ecco quanto riportato. “Migliorano, intanto, le condizioni dell’altro scozzese, Gilmour, rientrato due settimane fa contro la Roma. Il numero 6 degli azzurri potrebbe anche partire dal primo minuto sabato per far rifiatare Elmas: il macedone non riposa dal 5 ottobre contro il Genoa e arriva da 30 partite consecutive”.