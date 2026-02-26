Ssc Napoli, il report di allenamento del giorno 26 febbario: la nota

La Ssc Napoli sta preparando il match di sabato 28 febbraio contro il Verona, in programma per le ore 18:00 allo stadio Bentegodi. Intanto, la società ha diffuso una nota sul proprio sito ufficiale in cui comunica il report di allenamento odierno. Di seguito, il comunicato. “SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro l’Hellas Verona, sabato alle 18:00 al Bentegodi. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico”.