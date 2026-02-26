Schira – Gattuso verso la convocazione di Vergara ai playoff Mondiali

Antonio Vergara convocato in Nazionale per i playoff dei Mondiali? Lo scenario è possibile. D’altronde, il talento di Frattaminore aggiungerebbe vitalità ad un reparto offensivo apparso prevedibile e scarno. In gare secche come quelle che attendono gli azzurri, inserire elementi in hype può aggiungere quel qualcosa in più. Gennaro Gattuso, come riporta il giornalista Nicolò Schira su X, ci sta pensando. Il suo nome, insieme a quello di Marco Palestra, può rientrare tra quello dei convocati per la sfida di Bergamo contro l’Irlanda del Nord e per quella dell’eventuale finale contro una tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Di seguito, il tweet: “Rino Gattuso è orientato a convocare Marco Palestra e Antonio Vergara in Nazionale Italiana per le gare dei playoff”

🚨 Excl. – Rino #Gattuso is oriented to call Marco #Palestra and Antonio #Vergara in Italy National Team for the Playoff’s Matches. 🇮🇹 — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 26, 2026