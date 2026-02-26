Repubblica – Migliora la condizione di Lukaku: possibile aumento del minutaggio con il Verona

La condizione fisica di Romelu Lukaku è in netto miglioramento rispetto alle ultime uscite. Il belga ha segnato una doppietta nell’allenamento congiunto con il Giugliano ed è apparso più pimpante rispetto alle sfide precedenti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, potrebbe veder aumentato il suo minutaggio anche a 30 minuti in occasione di Verona-Napoli e così tornare ad essere protagonista in maglia azzurra. L’ex Chelsea, in questo finale di stagione, può essere una vera e propria arma in più per Antonio Conte: sia da sostituto di Hojlund che al suo fianco, serviranno anche il suo gol ed il suo peso specifico per consentire ai partenopei di qualificarsi alla prossima Champions League.

