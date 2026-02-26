Il Mattino – Napoli, la data del rientro di McTominay si sposta in avanti: il motivo

Il Mattino racconta dell’allenamento congiunto di ieri tra Napoli e Giugliano a Castel Volturno, soffermandosi sull’assenza di Scott McTominay, che è ancora alle prese con dei fastidi muscolari: “A non scendere in campo, invece, sono stati Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Ancora fuori McTominay, non a disposizione per Conte. Lo scozzese sente ancora dolore alla coscia, non riesce a correre con naturalezza o a calciare il pallone nel modo migliore. Come anticipato in queste ore, la sua assenza con il Giugliano ieri era stata già messa in conto. Ma è anche una indicazione: sarà difficile – per non dire impossibile – rivederlo in campo sabato a Verona. La data del suo rientro si sposta ancora in avanti, sperando di poterlo rivedere almeno al Maradona contro il Torino. La sua assenza sta pesando e non poco, il suo rientro sarà la chiusura di un ciclo. In attesa di svuotare per intero l’infermeria”.