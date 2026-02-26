Il Mattino – Napoli, De Bruyne già in forma smagliante: ecco il segreto del belga

Il Mattino svela il “segreto” del campione belga che sembra essere già in ottima forma dopo l’infortunio subito nella gara di andata contro l’Inter: “Kevin lo ha rifatto. Ha approfittato di una caduta per rialzarsi meglio di prima. Ci era riuscito già tre anni fa, (…) Kevin De Bruyne si è ripresentato al Napoli in forma smagliante, con qualche chilo in meno rispetto a quanto si era visto a luglio scorso (…) anche per il belga l’incontro con la cucina napoletana è stato una folgorazione. Tanto da portarsela pure in patria: De Bruyne ha incontrato a Napoli lo chef Francesco Gianani e si è subito affidato a lui. Lo ha seguito in Belgio dopo l’operazione e insieme hanno strutturato un piano alimentare per il perfetto recupero del centrocampista azzurro, un programma che mettesse insieme le esigenze alimentari di Kevin e la grande tradizione napoletana-mediterranea tra il giusto apporto di carboidrati e le proteine necessarie per uno sportivo. Con pasta e pescato al centro. Insomma, uno di quei “segreti” a tavola che può fare la differenza. Gianani, una lunga esperienza tra le cucine napoletane e soprattutto in quella di “Mimì alla Ferrovia”, è sempre rimasto in contatto con i De Bruyne in questi mesi, facendo la spola tra Napoli e il Belgio. Con Kevin che non ha mai nascosto l’idea di portarlo con sé anche in nazionale, in estate, in occasione dei prossimi Mondiali. Nel frattempo, quella di ieri sera è stata l’occasione giusta per il calciatore per una cena proprio da Mimì, accompagnato dalla moglie Michele sempre presente. In questi giorni di rientro, a Napoli ci sono anche la cognata Charlotte e i genitori Herwig e Anna”.