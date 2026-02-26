Il Mattino: “Maledizione annata post scudetto? Macché, questi i motivi per cui il Napoli è sceso in classifica”

A pochi giorni dalla fine di febbraio, il Napoli è virtualmente fuori dalla lotta scudetto ed eliminato sia da Coppa Italia che Champions League. Ancora una volta, l’annata post scudetto si è rivelata maledetta, come già accaduto in quelle passate. Si può parlare di maledizione oppure no? Riflette a tal proposito l’edizione odierna de Il Mattino.

“Non c’è a Napoli una maledizione da scudetto o, come ritiene Sacchi, una mancanza di “abitudine” alla vittoria che incide sulla stagione successiva a un successo. E, se dopo il terzo scudetto non si era individuato l’uomo giusto per sostituire Spalletti, quest’anno c’è lo stesso Comandante, come Conte viene definito da De Laurentiis. È vero che vi è stato un mercato in parte deludente, come confermano le cessioni temporanee di Lang e Lucca all’estero, ma infortuni e arbitraggi sono stati decisivi per far scivolare il Napoli dal vertice della classifica alla quarta posizione. Ostacoli che Conte e il suoi uomini con gli elmetti non sempre hanno potuto superare. La mazzata degli infortuni – quasi tutti di natura muscolare – è stata pesante. Basta prendere l’ultima formazione, quella del Napoli sconfitto a Bergamo. Escludendo il portiere, in campo solo tre giocatori dell’assetto base di inizio estate: Buongiorno, Lobotka e Hojlund. Agli infortuni si sono aggiunti i ritardi sul pieno recupero della condizione fisica. Lukaku è irriconoscibile rispetto al bomber cuore e sostanza dello scorso campionato, decisivo per il quarto scudetto: ha pochi minuti nelle gambe, non può rappresentare un’alternativa a Hojlund. Gli arbitri, con i loro errori inutilmente ammessi dal designatore Rocchi e dal suo team nel confessionale televisivo di Dazn 48 ore dopo le partite (dal rigore non fischiato per il fallo su Hojlund in Juve-Napoli al gol non convalidato a Gutierrez in Atalanta-Napoli), hanno inciso sulla stagione della squadra azzurra come di altre. Ma il vero condizionamento è stato quello degli infortuni e di alcuni rientri in campo rinviati. Una riflessione è stata già fatta da De Laurentiis in ottica futura. E, a proposito di futuro, si dovrà fare una valutazione su una rosa che ha dieci over 30 e che domenica scorsa – nonostante l’impiego di un tridente composto dai 23enni Vergara, Hojlund e Alisson – aveva la media età più alta della giornata: 28.1 anni, secondo la statistica di Transfermarkt”.