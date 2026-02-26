Giugliano, il pres. onorario Mazzamauro: “Affrontare il Napoli è per noi un vanto. Lukaku? È in netta ripresa”

Alfonso Mazzamauro, presidente onorario del Giugliano, è intervenuto nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello, in onda su Radio Crc. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito dell’allenamento congiunto svoltosi ieri tra il Napoli e la formazione militante in Serie C, terminato con il risultato di 4-0 per gli uomini di Conte. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

“Il Giugliano si salverà, abbiamo potenziato la squadra e abbiamo calciatori che sanno giocare. Affrontare il Napoli è per noi motivo di vanto ed esaltazione, perché confrontarsi con una squadra di Serie A che lotta per la Champions ed ha vinto due scudetti è anche motivo di crescita. Abbiamo avuto un’accoglienza eccezionale, ringrazio mister Conte, tutta l’equipe ed il presidente De Laurentiis, è un gruppo eccezionale”.

“Cosa dopo un allenamento congiunto le dicono i suoi calciatori, dov’è il margine di crescita? Ieri abbiamo visto in campo Anguissa, secondo me lui è l’esempio di un centrocampista di altre dimensioni. I nostri lo guardano e cercano di trarne il meglio. Ieri l’abbiamo anche giocata bene, tanto da ricevere i complimenti del Napoli che non si spiegano la nostra posizione in classifica. È una grande orchestra diretta da Conte”.

“Come ha visto Lukaku? Non c’è bisogno di presentazioni. Ero a bordocampo, lui è un allenatore in campo, non c’è bisogno che lo commenti. È in netta ripresa rispetto alla scorsa volta, l’ho visto bene, detta i tempi, mi piace”.