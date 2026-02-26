Gazzetta – Osimhen alla Juventus? Scenario assai difficile per due motivi

Victor Osimhen alla Juventus? Uno scenario assai difficile, per il momento. In questi giorni, il nigeriano ha lanciato più di un ammiccamento alla possibilità di poter giocare in bianconero. Tuttavia, la possibilità di vedere uno degli eroi del terzo scudetto trasferirsi alla Vecchia Signora rimane al momento molto fantasiosa. I motivi, li sottolinea La Gazzetta dello Sport: una penale voluta da Aurelio De Laurentiis al momento del trasferimento in Turchia e un ingaggio faraonico. Primo caso: la clausola del Napoli dura circa 24 mesi ed ha un valore di 70 milioni il primo anno e 50 il secondo, cifra che il Galatasaray dovrebbe versare alla società partenopea qualora cedesse Osimhen in Italia. A questo, si aggiunge il 10% sulla futura rivendita, sempre a favore del Napoli. Secondo caso: il nigeriano guadagna 15 milioni netti, che arrivano a 21 con i bonus. Una cifra ineguagliabile per nessuna società del Bel Paese. Di seguito, ecco quanto riportato.

“L’incredibile clausola ha una durata di 24 mesi (il giocatore sarebbe libero solo a partire dal primo settembre 2027) e un valore di 70 milioni al primo anno e 50 al secondo. Se il Galatasaray decidesse di vendere il calciatore alla Juve o a un altro club italiano, dovrebbe pagare la penale al Napoli, oltre a dover badare ai propri conti sul bilancio dopo averci investito 75 milioni, con la possibilità per il club di De Laurentiis d’incrementare la somma incassata con il 10% della rivendita. L’unica zona grigia, offerta da una possibile trattativa tra la società italiana che vuole prendere Osimhen e il Napoli – così da non far scattare la penale per il Galatasaray – viene oscurate ulteriormente dal peso dell’ingaggio del calciatore, che guadagna 15 milioni fissi e ha bonus che possono far lievitare l’annualità fino ai 21 netti. Nessuno in Serie A guadagna una cifra simile, e per le italiane non ci sarebbe più la possibilità di prenderlo con i benefici del Decreto crescita”.