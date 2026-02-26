Gazzetta – Alisson Santos ha già convinto il Napoli: sarà riscattato in estate. I dettagli

“Conte e Manna non hanno avuto dubbi a gennaio: cercavano un giocatore così, scattante ed esuberante. Quasi sfrontato, di personalità. E in poche settimane sono già tutti pazzi di lui. Il Napoli eserciterà il diritto di riscatto, perché 16,5 milioni sono nulla rispetto al potenziale dimostrato dal brasiliano. Un colpo importante, che ha ridato al Napoli imprevedibilità offensiva e al Maradona un nuovo idolo”. È così che La Gazzetta dello Sport scrive a proposito della volontà del Napoli di riscattare Alisson Santos. Il brasiliano, arrivato dallo Sporting Lisbona in prestito oneroso di 3,5 milioni di euro, ha già incantato i tifosi nelle sue prime tre uscite, in cui ha messo a referto un gol e diverse giocate di qualità.

Non un ripiego da ultimo giorno di mercato, ma un’opportunità sfruttata, scrive la Rosea. “Alisson al Napoli può sembrare già una scommessa vinta, ma in realtà per i dirigenti azzurri non era un azzardo, piuttosto un’opportunità. Manna si è mosso in tempo, prima che il suo valore potesse diventare fuori mercato. E gli ha fatto firmare un contratto lungo, fino al 2031. In Champions, Alisson aveva dimostrato il suo enorme potenziale da spaccapartite: tre reti, sempre subentrando dalla panchina. E sempre decisive. A Napoli, però, il brasiliano è arrivato anche per togliersi di dosso l’etichetta da “12° uomo”. A Bergamo si è dimostrato all’altezza, ma non basta. Serve dare sempre di più, per riportare il Napoli in Champions”.