CdS – Verona, Sammarco recupera un titolare per il Napoli: i dettagli

Paolo Sammarco recupera Sandi Lovric per il Napoli. Il tecnico del Verona, prossima avversaria degli azzurri, riavrà a disposizione il centrocampista sloveno, titolare designato della mediana gialloblù. Non recuperano invece Belghali, Bernede e Lirola, che non saranno del match. Di seguito, ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

“A due giorni dalla partita c’è aria di ultima spiaggia in questo Hellas in fondo alla classica e che nelle ultime tredici giornate ha racimolato soltanto tre pareggi. Il resto sono state sconfitte e, di fatto, un’anticamera della Serie B. Il ritorno in campo di Suslov per otto minuti nell’ennesimo naufragio del Verona – venerdì scorso col Sassuolo –, se non altro ne ha segnato il rientro dopo il lungo infortunio (i problemi al ginocchio sembrano denitivamente superati). Per la partita contro Conte – la serata del 7 gennaio aveva avvicinato l’Hellas a un clamoroso blitz nella tana dei campioni d’Italia – l’unico in grado di recuperare sarà Lovric, teorico titolare per il centrocampo di Paolo Sammarco. Prolungati, invece, gli stop di Belghali e Bernede oltre a Lirola che è stato il rinforzo di gennaio per la fascia destra del Verona. Gagliardini, Valentini e Akpa-Akpro saranno a disposizione tra due giorni: tre buone notizie, perlomeno, nell’avvicinamento al Napoli. Fermo per squalica Al-Musrati”.