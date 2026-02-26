Cds – Napoli, Anguissa insegue la convocazione con il Verona: il punto

Il Corriere dello Sport si interroga sulla possibile presenza di Anguissa, centrocampista azzurro, n occasione del match del Napoli contro il Verona al Bentegodi: “Alla vigilia della trasferta a Torino con la Juve, in anticipo rispetto ai tempi previsti, era tutto risolto: Frank si stava preparando a rientrare ma comincia a soffrire per un problema alla schiena. Incredibile sfortuna. Incredibile ma vero. Era il 25 gennaio: un mese dopo, rieccolo. Pronto a inseguire la convocazione per Verona: sabato, Conte, potrebbe ritrovare uno dei totem. E un sorriso. Buone sensazioni diffuse, dopo l’allenamento congiunto. Buone risposte per un tempo corrispondente alla frazione di una partita: se anche oggi e domani i riscontri saranno convincenti, allora Anguissa ricomincerà il suo percorso dalla panchina al Bentegodi”.