Cds – Napoli, Anguissa gioca la “partita” del rinnovo; poi il rientro in campo

Il Corriere dello Sport si sofferma sul momento di Frank Anguissa tra possibile rinnovo contrattuale e rientro in campo: “Anguissa stava discutendo il rinnovo del suo contratto quando s’è fermato: il suo agente stava dialogando con il Napoli e le nebbie iniziavano a diradarsi. E ora, beh, bisognerà giocare anche questa partita. La prima e più importante, però, resta quella del ritorno in campo in una giornata ufficiale: l’allenamento con il Giugliano è stato dietro le quinte, ora Frank vuole il campionato. Il palco. Verona beat”.