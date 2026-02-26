CdS – Gutierrez, presente e futuro: è il miglior colpo del mercato estivo insieme a Hojlund ed Elmas

Miguel Gutierrez è, insieme a Hojlund ed Elmas, il miglior colpo del mercato estivo. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Nelle uscite recenti, lo spagnolo si è distinto come un punto di forza degli azzurri, mettendo a referto un gol e un assist, oltre al giallo della rete annullata a Bergamo. Un calciatore che rappresenta non solo il presente, ma anche il futuro di questa squadra. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Acquistato dal Girona per 18 milioni di euro più altri 2 di bonus, Gutierrez è il presente ma anche il futuro: ha 24 anni e ne compirà 25 il prossimo 27 luglio. È un patrimonio della società, un jolly che anche a Bergamo ha dimostrato di saper incidere giustificando il lungo inseguimento andato in scena in estate. Grandi chiacchierate e trattative estenuanti con il Girona e il suo agente, Manuel Garcia Quilon, un passato di rapporto consolidati con il Napoli da Benitez e Reina, ad Albiol e Callejon. Storie vecchie e storie nuove che si intrecciano. E sempre spagnole, con il blanco del Real sullo sfondo colorato d’azzurro. Gutierrez è un uomo di campo, uno sportivo vero, informale: sempre in tuta quando c’è da lavorare, andata e ritorno a Castel Volturno senza fronzoli, senza esibire look ricercati o vezzi. Giusto un pizzo di barba sul mento che viene e che va, un po’ come fa lui sulla fascia. Guti è una risorsa e in ottica Champions, maratona e lotta, sarà ancora prezioso. Un passo alla volta, comunque, nel suo stile: la prossima è con l’Hellas a Verona, sabato al Bentegodi, la prima di quattro tappe da trasformare in punti. Lui c’è: tuta azzurra, motore acceso”.