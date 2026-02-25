Verona-Napoli sarà diretta da Colombo di Como. Gariglio al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventisettesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Verona allo stadio Bentegodi il giorno sabato 28 febbraio alle ore 18:00. L’incontro, sarà diretto dal signor Andrea Colombo della sezione di Como. Verrà assistito dai guardalinee Dei Giudici e Ross M. mentre il quarto uomo sarà Bonacina. Il Var sarà presieduto dal signor Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, e ad assisterlo ci sarà Di Bello.

H. VERONA – NAPOLI Sabato 28/02 h. 18.00

COLOMBO

DEI GIUDICI – ROSSI M.

IV: BONACINA

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI BELLO