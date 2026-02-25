Sabatini sul VAR a chiamata: “Idea intelligente” Sponda a De Laurentiis, stoccata agli allenatori simulatori

Il dibattito sul VAR a chiamata continua ad accendere il calcio italiano. A intervenire in un intervista a siamo tutti allenatori su Radio Marte è stato Walter Sabatini, che ha espresso un parere chiaro e diretto sulla proposta sostenuta dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che avrebbe già trovato alleati.

Secondo Sabatini, il VAR a chiamata rappresenterebbe una soluzione “intelligente”, capace di rendere più trasparente e responsabile l’utilizzo della tecnologia durante le partite di SSC Napoli e dell’intero campionato di Serie A.

L’ex dirigente ha sottolineato come questo sistema possa evitare polemiche infinite e responsabilizzare maggiormente gli allenatori. L’idea è semplice: concedere alle squadre un numero limitato di “challenge”, come avviene in altri sport.

Sabatini ha anche lanciato una frecciata agli allenatori, spiegando che con il VAR a chiamata non sarebbe più possibile “fare i simulatori” o protestare solo per mettere pressione all’arbitro. Una presa di posizione netta contro le sceneggiate in panchina.