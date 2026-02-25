Il Mattino – Il diktat di Conte: “Testa al campo, non agli arbitri”

Antonio Conte ha imposto un diktat ai suoi calciatori nelle ultime 48 ore: mettere da parte le questioni arbitrali e pensare solo al campo. Queste, sono state lasciate interamente alla società, come visto dall’intervento del Ds Giovanni Manna al termine di Atalanta-Napoli oltre che all’intervento di Aurelio De Laurentiis. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Il diktat di Antonio Conte alla squadra in queste ultime 48 ore è stato chiaro: testa al campo, non agli arbitri. Alle polemiche c’è chi ci pensa. Il club, per esempio: le antenne di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza napoletana sono belle dritte in questi giorni, non ci sono stati altri sviluppi dopo quanto accaduto subito dopo Atalanta-Napoli ma è chiaro che la puntata di “Open Var”, ieri su Dazn, lascia ancor di più l’amaro in bocca. L’esito era già conosciuto, così come la valutazione dell’Aia sui due episodi incriminati, ma sentirselo dire così forse fa ancora più rabbia”.