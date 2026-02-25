Il Mattino – De Laurentiis pronto a farsi sentire in Lega: il 23 marzo incontro in Lega con gli arbitri

Aurelio De Laurentiis è pronto a rendersi protagonista in Lega. Il presidente del Napoli, le cui proteste delle ultime ore non hanno ricevuto riscontri in Figc, è pronto a farsi sentire nell’incontro tra asquadre ed arbitri fissato per il 23 marzo. L’idea del presidente Gravina, come riporta Tuttosport, è quella di creare una Pgmol all’italiana e così rendere professionisti gli arbitri. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Sullo sfondo, oltre alla protesta di Aurelio De Laurentiis – zero riscontri in Figc, ma il 23 marzo è pronto a rendersi protagonista tra assemblea di Lega e incontro con gli arbitri – avanza il lavoro di Gabriele Gravina per la riforma del sistema arbitrale. Oggi in Federcalcio ci saranno il designatore Gianluca Rocchi e il vicepresidente vicario dell’Aia, Francesco Massini (il presidente Zappi è squalificato): si parlerà del Pgmol all’italiana, la società che dovrebbe rendere professionisti gli arbitri di vertice. Nei giorni scorsi ci sono stati confronti interni all’Aia, l’idea di Gravina è provare a coinvolgere il più possibile l’assoarbitri: alcuni punti, come per esempio l’indipendenza del CdA della futura società, e la scelta del designatore/direttore arbitrale da parte dello stesso CdA, sono ritenuti non negoziabili. Di altri, invece, si può discutere, partendo dal presupposto che una stagione molto travagliata per gli arbitri non sia arrivata esattamente per caso”.