Il Mattino – Anguissa torna a lavorare in gruppo: nel mirino il Verona

La notizia del giorno è il rientro in gruppo di Andrè-Frank Zambo Anguissa. Il camerunense, dopo mesi di stop dovuti sia ad un grave infortunio muscolare che ad una lombalgia, ieri è tornato a lavorare parzialmente in gruppo. Ora, nel mirino c’è la convocazione in vista di Verona-Napoli. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Dopo la sessione di terapie, ieri Frank ha ritrovato parzialmente il gruppo con una sgambata insieme ai compagni. Un ottimo indizio verso Verona. Il centrocampo delle meraviglie con cui Napoli sognava a inizio anno tornerà a farsi vedere solo nel finale di questa stagione. Con l’amaro in bocca e la sensazione di una occasione perso. Almeno per questa stagione, sia chiaro”.