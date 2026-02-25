Il Mattino – Allarme McTominay, rischia di saltare anche il Verona! La situazione

Allarme in casa Napoli, Scott McTominay rischia di saltare anche Hellas Verona-Napoli, partita in programma per il giorno sabato 28 febbraio alle ore 18:00. Lo scozzese, riporta Il Mattino, non ha smaltito la tendinopatia che lo sta tenendo fermo dal 7 febbraio, ovvero da Genoa-Napoli. Non è ancora detta l’ultima parola sulla sua assenza ma, quel che sembrava essere un recupero piuttosto veloce, si sta trasformando nell’ultimo dei tanti stop che ha condizionato la stagione azzurra. Di seguito, ecco quanto riportato.

“McTominay ha confidato lo scorso weekend al suo entourage di non essere al meglio e di non poter rispondere presente alla convocazione di Conte per Bergamo. È stato accanto al gruppo tutta la settimana, ha provato a spingere forte ma la paura c’è e il rischio pure. La tendinopatia è una infiammazione, sulla carta non ci sono (per fortuna!) strappi o lesioni da curare. Ma non va via da un giorno all’altro nonostante tutto. E nei momenti in cui sembra attenuarsi, poi, lo sforzo fisico potrebbe riaccendere tutto in poco tempo. Qual è il rischio? Quello che Scott, giocando e forzando la mano, possa aggiungersi all’elenco di calciatori con guai muscolari in questa stagione lunga e dolorosa dentro l’infermeria. La scorsa settimana Conte lo ha atteso fino all’ultimo momento, ma già al giovedì si era capito che difficilmente ce l’avrebbe fatta a partire per Orio al Serio. La situazione è cambiata, ma poi neanche tanto: anche ieri McTominay non si è allenato insieme con i compagni agli ordini di Conte a Castel Volturno, non ha svolto lavoro con il gruppo ed è rimasto ai margini per poter svolgere il programma di recupero previsto. Ha parlato a lungo con i componenti dello staff, poi ha fatto una smorfia quando si è parlato della possibilità di recuperare. Ma siamo solo al martedì – anzi, al mercoledì ormai – ed è giusto conservare una speranza nel mare di difficoltà che questa stagione ha riservato al Napoli di Conte”.