Gazzetta – Lukaku, l’Arabia chiama ma lui non si sente pronto per la pensione. I dettagli

Romelu Lukaku ha totalizzato solamente 41 minuti in campo nel corso di questa stagione, riporta La Gazzetta dello Sport. Un bottino misero per il centravanti belga, la cui stagione è stata però pesantemente condizionata dall’infortunio al retto femorale che lo ha tenuto fermo fino a gennaio. Intanto però, iniziano a circolare alcune voci di mercato. Sempre stando a quanto raccontato dalla rosea, l’ex Inter ha delle richieste, in particolare dall’Arabia, oltre che il sogno di chiudere la carriera nell’Anderlecht, club che lo ha lanciato. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Lukaku ha un contratto con il Napoli fino al 2027 ed è titolare dell’ingaggio (al netto) più pesante della rosa: 6 milioni più bonus, che quest’anno difficilmente raggiungerà. Cosa succederà in estate è difficile da prevedere adesso: in Arabia Saudita continuano a corteggiarlo, mentre il suo sogno è chiudere la carriera a casa, nel suo Anderlecht. Ma Romelu non si sente ancora un giocatore pronto alla pensione: a Castel Volturno lavora sodo, testa bassa e pedalare, come Conte insegna. Però il linguaggio del corpo pure parla chiaro, come il minutaggio: Romelu scalpita, vuole tornare protagonista. Anche per arrivare al Mondiale con una condizione fisica sufficiente per lasciare ancora il segno”.