Gazzetta: il dilemma Lukaku: pochi minuti, errori pesanti e un futuro tutto da scrivere

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Appena 41 minuti complessivi in campo in tutte le competizioni. Un’occasione clamorosa fallita a Torino contro la Juventus FC nel giorno del debutto stagionale, a fine gennaio. E poi il rigore sbagliato contro il Como 1907 che è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia.



I numeri e gli episodi raccontano un momento complicato per Romelu Lukaku, lontano parente del centravanti dominante che in passato ha spostato equilibri in Serie A e in Europa. Pensare oggi a cosa sarà di Big Rom tra qualche mese è esercizio complesso: il suo destino sembra legato alle prossime settimane, a ciò che riuscirà a dimostrare allenamento dopo allenamento, spezzone dopo spezzone.



Lukaku ha bisogno del Napoli per rilanciarsi ancora, per rimettere in moto una carriera che vuole vivere un’ultima grande vetrina mondiale con il Belgio ma servirà condizione, fiducia e continuità è la priorità. Ma allo stesso tempo anche il Napoli ha bisogno del vero Romelu: quel gigante buono capace di fare reparto da solo, di proteggere palla, di trascinare i compagni e abbattere le difese con fisicità e intelligenza calcistica.

Romelu chiede spazio, vuole incidere, provare a riprendersi il tempo perduto e trasformare una stagione in salita in una nuova rivincita col destino. Da punto di riferimento offensivo a ultimo cambio: non è questo il copione che immaginava per la sua avventura napoletana. E forse non è ancora scritto il finale.